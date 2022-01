Mutti: «Atalanta in casa sempre in difficoltà. Inter squadra sicura, da tripla»

Mutti non vuole fare un pronostico su Atalanta-Inter di stasera, ma segnala come i bergamaschi al Gewiss Stadium stiano faticando. Da 90° minuto del sabato su Rai Sport + l’ex allenatore sembra dare un minimo vantaggio agli ospiti.

IL BIG MATCH – Bortolo Mutti vedrà Atalanta-Inter dal vivo stasera alle 20.45: «Io sarò uno dei pochi cinquemila a vedere la partita, spero sia bella. Vedo l’Atalanta che in casa è sempre in difficoltà, anche col Venezia in Coppa Italia ha faticato. Però è chiaro che potrebbe pesare l’assenza della fisicità di Duvan Zapata in questo periodo: Luis Fernando Muriel sta bene in questo periodo, però con la fisicità che ha una squadra strutturata come l’Inter la presenza di Zapata sarebbe stata importnate. Sarà una gara da tripla, l’Atalanta non rinuncerà a fare la partita ma l’Inter è una squadra sicura. Vedremo come andrà a finire, spero che sia una bella partita».