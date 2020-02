Musso: “Osservatori Inter? Nessuna distrazione, concentrato al 100%”

Condividi questo articolo

Il portiere dell’Udinese Juan Musso, autore di un’ottima prova nel pareggio a reti inviolate ottenuto contro il Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN della presenza degli osservatori dell’Inter in tribuna oggi alla Dacia Arena

NESSUNA DISTRAZIONE – In tribuna erano presenti osservatori dell’Inter, data per molto interessata al portiere argentino. Il giocatore però non è distratto dalle voci: «No nessuna distrazione, quando sei in campo sai che tutti stanno vedendo la partita, siamo abituati e consapevoli di questo. Io gioco ogni partita sapendo che tutti mi guardano, mi fa piacere, ma sono concentrato al 100% sulla mia squadra».