Musso crack! Tegola in casa Atalanta: tempi di recupero lunghi. Ciao Inter?

Musso si è infortunato durante il match tra Roma e Atalanta in un violento scontro di gioco col compagno Demiral. Il portiere ha avuto la peggio, starà fuori per tanto tempo. Niente Inter

STOP LUNGO − Tegola per l’Atalanta che perde il suo portiere titolare, Juan Musso. Il numero argentino ha subito una frattura scomposta del complesso orbitario/mascellare di destra (come si legge dal comunicato orobico). Tempi di recupero lunghissimi. Secondo Sky Sport, addirittura due mesi con rientro praticamente del giocatore nel 2023. A rischio anche il Mondiale in Qatar con l’Argentina. Musso, dunque, salterà anche la sfida tra Atalanta e Inter del 13 novembre, ultima partita prima del lungo break Mondiale.