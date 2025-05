Muslimovic tifa Inter: «Speriamo battano il PSG. Un elogio a Baccin!»

Zlatan Muslimovic ha espresso parole di stima nei confronti di alcuni tesserati dell’Inter, in particolare Simone Inzaghi e Dario Baccin, sottolineando poi di supportare i nerazzurri nella propria campagna europea.

I COMPLIMENTI – Zlatan Muslimovic, intervistato da TMW, si è speso in maniera fortemente positiva nei confronti dell’Inter. L’ex calciatore svedese ha innanzitutto esaltato il lavoro di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra, rimarcandone il valore: «Inzaghi ha fatto grandi cose in queste stagioni. Conosco il suo modo di ragionare, per me è stato uno dei migliori, se non il migliore, allenatore in Italia negli ultimi tre anni. A lui auguro tutto il meglio».

Muslimovic sul rapporto con Baccin, altro artefice dei successi dell’Inter

L’ELOGIO – Muslimovic ha poi proseguito riferendosi al vicedirettore sportivo dell’Inter Dario Baccin, con il quale conserva un ottimo rapporto: «Gli estendo i miei auguri. Si tratta di una persona che tiene tantissimo alla squadra, lo conosco bene. Dario è bravo a costruire la rosa, in generale so come funziona bene questa società. Sono stato molto contatto dell’approdo dell’Inter in finale di Champions League, un esito che i nerazzurri hanno raggiunto nonostante siano arrivati in fondo ad ogni competizione. Il mio auspicio è che l’Inter possa trionfare contro il PSG».