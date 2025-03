Sane non basta, il Bayern Monaco frena con l’Union Berlino!

Gli euro-rivali dell’Inter, il Bayern Monaco, pareggiano in casa dell’Union Berlino per 1-1. Non basta la rete di Sane. I bavaresi non riescono a vincere. Il film della partita.

SOLO PARI – Il Bayern Monaco, prossimo euro-avversario dell’Inter in Champions League ai quarti di finale, gioca sul campo dell’Union Berlino. I bavaresi, primi in classifica con 61 punti in classifica, puntano a confermare il proprio primato. Ma la trasferta sul campo della squadra della capitale non è semplice per gli uomini di Vincent Kompany. La squadra bavarese non riesce a sbloccare la partita nel primo tempo, sprecando alcune occasioni importanti. Ci vogliono ben 75 minuti affinché il Bayern sblocchi la partita e ci pensa il meraviglioso Leroy Sane a bucare la porta degli avversari. Il fenomeno sarà uno dei principali rivali pericoli che l’Inter dovrà necessariamente fermare per rendere meno forte la pressione della squadra tedesca. Ma il Bayern non chiude la partita e all’83’, l’Union Berlino riesce a trovare il pareggio con Hollerbach. Malissimo Ulrich, il secondo di Neuer, in uscita. Sul cross dalla destra, il portiere va a farfalle permettendo all’Union di pareggiare subito i conti. Nel finale, la squadra di Kompany ci prova ma niente da fare. A Berlino finisce solamente in parità.

UNION BERLINO-BAYERN MONACO

75′ Sane, 83′ Hollerbach