Musah, altro che Inter nei pensieri: «Felicissimo del Milan»

Musah, dopo essere stato accostato anche all’Inter, si è trasferito al Milan e oggi ha parlato in conferenza stampa in qualità di nuovo calciatore rossonero.

DICHIARAZIONI − Yunus Musah, nelle scorse settimane, era stato accostato anche all’Inter per il centrocampo. Poi il Milan ha accelerato e l’ha acquistato ufficialmente. Le sue prima parole in conferenza stampa come nuovo giocatore rossonero: «Non l’avrei mai sognato, ma sono qui in Italia in un club con una storia molto grande. Sono felicissimo del Milan e non vedo l’ora di iniziare».