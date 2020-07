Muriel punta l’Inter: “Bellissimo giocarci il secondo posto! Il vantaggio…”

Muriel – attaccante dell’Atalanta -, intervistato da “Sky Sport” al termine di Atalanta-Bologna di Serie A, non nasconde l’obiettivo stagionale in campionato. Impedire all’Inter di conquistare il secondo posto nell’ultima giornata

SECONDO POSTO NEL MIRINO – L’ennesimo gol stagionale da subentrato fa di Luis Muriel il miglior “dodicesimo” della Serie A. Grazie all’1-0 firmato contro il Bologna (vedi articolo) l’Atalanta riesce a riprendersi il secondo posto in classifica, in attesa di Inter-Fiorentina di domani. L’attaccante colombiano conferma l’obiettivo in campionato da conquistare proprio a Bergamo: «Speriamo di giocarci quel secondo posto all’ultima giornata. Sarebbe una cosa bellissima. Sicuramente non sarà facile. Adesso abbiamo due partite molto difficili (Milan e Parma, ndr). Ma sicuramente arrivare a giocarci quella partita con questo vantaggio sarebbe l’ideale». Muriel vorrebbe mantenere il vantaggio sull’Inter, oggi +2, magari per chiudere il campionato con due risultati su tre a disposizione. Sarà un Atalanta-Inter storica, in qualsiasi caso.