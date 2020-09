Muriel: “Scudetto? Inter molto bene, si sta rafforzando. Atalanta presente”

Condividi questo articolo

Luis Fernando Muriel Cagliari-Atalanta

Muriel ha fatto il punto della situazione sulle gerarchie in Serie A, sottolineando anche i miglioramenti dell’Inter. L’attaccante parla della sua Atalanta e della lotta per lo Scudetto che dovrebbe essersi allargata a più squadre. Di seguito le sue dichiarazioni a SkySport

LOTTA PER LO SCUDETTO – Luis Muriel sottolinea le gerarchie in vista della prossima Serie A: «Quest’anno l’Inter sicuramente si sta rafforzando molto bene, sta acquistando calciatori importanti. Il Milan ha finito bene, con grande entusiasmo, vincendo tante partite: ha voglia di far bene. Non posso lasciar fuori squadre come Roma, Lazio, Napoli che sono sempre lì davanti. Poi c’è anche l’Atalanta. Sarà un bel campionato: non so se sarà facile per la Juventus vincere come gli anni precedenti».