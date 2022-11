Muriel, 2022 finito: sempre più certa la sua assenza (anche) in Atalanta-Inter

Tra esattamente dieci giorni, il 13 novembre, a Bergamo andrà in scena l’ultima partita di Serie A prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Per l’Inter sarà contro l’Atalanta, senza la presenza di Luis Muriel che ormai vede praticamente finire il suo 2022.

RECUPERO NON VALUTABILE – Per Luis Muriel il 2022 è praticamente finito. Come riportato dal sito ufficiale dell’Atalanta, il colombiano si è sottoposto oggi agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione parziale dell’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori a destra. I tempi di recupero non sono quantificabili e tutto dipende dalla sua progressione clinica. Quel che sembra essere certo è che nella sfida contro l’Inter, tra dieci giorni, non sarà in campo.