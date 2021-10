Murgia: «Il lavoro di Inzaghi è solo da ammirare! Ha una grande qualità»

Inzaghi ha lasciato un buon ricordo ai suoi ex giocatori, tra questi anche Alessandro Murgia. L’ex biancoceleste, ora al Perugia, parla del tecnico dell’Inter che sabato tornerà all’Olimpico contro la Lazio per la prima volta da avversario. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport 24.

BEI RICORDI – Simone Inzaghi ha lasciato un buonissimo ricordo ad Alessandro Murgia, ex centrocampista della Lazio ora al Perugia: «Possiamo dire che siamo cresciuti insieme, mi ricordo quel periodo dove è entrato il mister in corsa in quel campionato. La mia prima convocazione e la sua prima panchina, le emozioni sono state tante e poi il percorso fatto alla Lazio parla da solo. Personalmente non avevo dubbi, lo conosco da tanti anni, come sempre non faccio altro che ringraziarlo per il percorso che ho fatto e sono contento del percorso che ha fatto lui. Ha una grande qualità che è quella di creare un gruppo molto compatto, dove sono tutti alla pari e dove tutti sono disposti a dare aiuto. Alla lunga questa è una cosa che ti può aiutare tantissimo».

EMOZIONI – Murgia parla anche della Supercoppa Italiana vinta contro la Juventus, primo trofeo sollevato da Inzaghi grazie a un suo gol nel recupero valso il 3-2: «Ricordo la Supercoppa con la Juventus, la corsa di Inzaghi e l’emozione che abbiamo provato tutti quanti. Il suo primo trofeo ma anche il mio, è stata un’emozione fantastica. Per il percorso che ha continuato a fare penso che il campo parli per lui, il lavoro che sta facendo è soltanto da ammirare».