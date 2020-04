Muntari: “Inter, nel 2010 eravamo grande squadra. Con Mourinho…”

Sulley Muntari, ex centrocampista, nel corso di un’intervista rilasciata al portale “Derbyderbyderby.it”, ha parlato della sua esperienza all’Inter, in particolare all’anno 2010, culminato con la conquista del Triplete con Josè Mourinho in panchina

GRANDE SQUADRA – Sulley Muntari parla della sua esperienza con la maglia dell‘Inter, raccontando alcuni aneddoti: «Inter del 2010? Eravamo una grande squadra, costruita da due grandi come Moratti e Mourinho. Abbiamo vinto tutto. Il rapporto con Mourinho ancora oggi è molto buono. Siamo sempre in contatto. Ci sentiamo quasi ogni giorno, abbiamo una chat del Triplete. Quasi ogni mattina qualcuno scrive, ci salutiamo. A parte i quattro che mi sfottono sempre, Orlandoni, Materazzi, Chivu e Sneijder, tutti gli altri sono bravi ragazzi. Balotelli? In quell’Inter era ancora un bambino, Materazzi e Stankovic lo pungolavano per il suo bene, perché gli volevano bene. Quando poi ci siamo ritrovati al Milan non l’ho trovato cambiato. Non si cambia mai. L’ho ritrovato maturato».