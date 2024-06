Muller: «Sogno Inter-Stoccarda di Champions League a San Siro!»

Hansi Muller, ex centrocampista tedesco dell’Inter, è in Germania per sostenere la propria Nazionale agli Europei. Il suo sogno riguarda la Champions League e due sue ex squadre.

DESIDERIO DA EX – Hansi Muller ha indossato la maglia dell’Inter dal 1982 al 1984 e non ha mai dimenticato i colori nerazzurri. Prima di arrivare a Milano, però, l’ex centrocampista tedesco ha giocato dal 1975 al 1982 con lo Stoccarda, altra squadra che riserva un posto particolare nel suo cuore. Proprio per questo il sogno nel cassetto di Muller riguarda entrambi i club e la Champions League. Competizione nella quale lo Stoccarda si è qualificato per la prossima stagione calcistica. Muller, presente in Germania in occasione degli Europei, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a Sky Sport 24.

Muller e il sogno nel cassetto da ex giocatore di Inter e Stoccarda

SOGNO – Hansi Muller, campione Europeo con la Germania nel 1980 proprio in Italia, si sofferma sulle sue due ex squadre, Stoccarda ed Inter. Così l’ex calciatore: «Stoccarda? Abbiamo quattro giocatori nella rosa della Nazionale adesso, il terzino sinistro è titolare e gli altri tre sono in panchina. Hanno fatto un gran bel campionato e sono convinto che prima o dopo avranno la possibilità di giocare. Il mio grande sogno sarebbe Inter-Stoccarda in Champions League, però da giocare non in Germania ma a Milano, a San Siro».