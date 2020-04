MÃ¼ller: “Inter di nuovo al vertice, contento per Oriali. Eriksen…”

Müller: “Inter di nuovo al vertice, contento per Oriali. Eriksen…”

Hansi Müller, ex giocatore dell’Inter, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb, soffermandosi particolarmente sulla stagione dei nerazzurri e su Christian Eriksen.

DI NUOVO AL TOP – Secondo Hansi Müller, l’Inter sta facendo una grande stagione: «Finalmente la squadra è tornata ai livelli migliori, sono contento, stanno lottando per lo Scudetto. Nelle ultime uscite hanno sofferto un po’, ma possono ancora farcela a vincere. Negli anni scorsi l’Inter non aveva raggiunto questo spessore, ora è vicina alla vetta e può ancora recuperare. Sono felice per il mio amico Oriali che ha un ruolo di responsabilità e per il fatto che la squadra si presenti bene in campo».

FUORICLASSE – Un commento poi, da centrocampista, di Hansi Müller sulle prime prestazioni di Christian Eriksen: «È difficile da fuori dire se avesse potuto dare di più in questo inizio. Quello che so è che è un fuoriclasse, se non fosse così non giocherebbe nell’Inter. Quando si cambia squadra e ambiente, si possono trovare delle difficoltà, per questo è importante avere pazienza. Parliamo di un uomo, non di una macchina».

Fonte: Tuttomercatoweb.com – Lorenzo Marucci