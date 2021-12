Mulattieri, terzo miglior bomber italiano nel 2021. La classifica – Sky

FRANCESCO GALUPPINI: 18 gol nel 2021

4 col Renate tra Serie C e playoff nel 2020-21

14 col Renate in Serie C nel 2021-22

ANDREA MAGRASSI: 18 gol nel 2021

11 col Pontedera in Serie C nel 2020-21

7 con l’Entella in Coppa Italia Serie C nel 2021-22

EMILIO VOLPICELLI: 18 gol nel 2021

11 con l’Ancona-Matelica tra Serie C e playoff nel 2020-21

7 con la Viterbese in Serie C nel 2021-22