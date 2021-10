Mulattieri stavolta non si ripete. Il Crotone cade ad Alessandria

Mulattieri è stato schierato titolare in Alessandria-Crotone, partita del campionato di Serie B. Il giovane attaccante in prestito dall’Inter stavolta non ha trovato il gol.

A SECCO – Francesco Modesto, allenatore del Crotone, sceglie Samuele Mulattieri per guidare il suo attacco nel match di Serie B contro l’Alessandria. I padroni di casa hanno subito l’occasione per sbloccare la partita su calcio di rigore, ma Simone Corazza si fa parare la conclusione da Nikita Contini. Il vantaggio arriva al 45′, a pochi instanti dall’intervallo, con Aristidi Kolaj che sfrutta uno svarione della difesa avversaria. Nella ripresa il punteggio non cambia e le cose si complicano ulteriormente per il Crotone quando rimane in 10 uomini per l’espulsione di Augustus Kargbo all’88’. La sfida termina sul punteggio di 1-0. 90′ per Mulattieri, ma il giovane attaccante in prestito dall’Inter stavolta non trova la via della rete.