Mulattieri e Salcedo contro in Frosinone-Bari (1-0): uno solo in campo

Frosinone-Bari, per la decima giornata del campionato di Serie B, termina 1-0. Mulattieri e Salcedo, attaccanti rispettivamente delle due squadre, in prestito dall’Inter, non incidono. Il gol del Frosinone arriva allo scadere, nonostante la superiorità numerica.

REPORT – Frosinone-Bari termina 1-0. La decima giornata del campionato di Serie B porta un gol e tre punti al Frosinone. Al 21′ del primo tempo Nicola Bellomo viene espulso e il Bari è costretto a giocare l’intera partita in dieci. Al 64′ per il Frosinone subentra Samuele Mulattieri, attaccante in prestito dall’Inter. Nel match c’è anche un altro giocatore nerazzurro, Eddie Salcedo. Il giocatore classe 2001, però, rimane seduto nella panchina del Bari. Numerosi tiri e possesso palla per il Frosinone che, nonostante la superiorità numerica, non riesce a concretizzare. Allo scadere del secondo tempo, però, arriva il gol della vittoria. Gennaro Borrelli, con un assist di Gianluca Frabotta, segna al 90+2′.