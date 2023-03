Mulattieri in panchina col Frosinone. Grosso rasserena: «È pronto»

Samuele Mulattieri, convocato anche dalla Nazionale Under 21 (vedi articolo), partirà dalla panchina in Frosinone-Cosenza: così ha parlato di lui e di questa scelta, in diretta a Sky Sport nel programma “La Casa dello Sport Serie B”, Fabio Grosso.

MULATTIERI − Il Frosinone ospiterà questo pomeriggio in casa il Cosenza. Fabio Grosso, per l’occasione, ha scelto di schierare titolare al centro dell’attacco Luca Moro. Lasciando così in panchina Samuele Mulattieri, fresco della convocazione con la Nazionale Under 21. Queste le parole di Grosso proprio in riferimento al giocatore di proprietà dell’Inter: «Mulattieri oggi parte dalla panchina ma vi dico che è pronto! Così come sono pronti i suoi compagni a essere determinanti quando sono chiamati a entrare. Sappiamo di dover fare una prova importante contro un avversario in salute. Siamo pronti. Ci siamo preparati e dobbiamo essere bravi a fare le cose che già sappiamo fare bene. Abbiamo fatto quello che abbiamo fatto perché abbiamo qualità. Le abbiamo scoperte e dobbiamo farle diventare un nostro vantaggio».