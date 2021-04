Mulattieri in Olanda non si ferma più: doppietta in 3′ nella goleada

Mulattieri, attaccante prodotto del settore giovanile dell’Inter, è in prestito nella seconda serie olandese al Volendam. Il classe 2000 continua il suo ottimo campionato: oggi altra doppietta.

MARCATURA MULTIPLA – Samuele Mulattieri ha chiuso il pokerissimo del Volendam, che stasera ha battuto 5-1 l’Helmond Sport nella trentatreesima giornata della Eerste Divisie, la seconda serie olandese. L’attaccante, di proprietà dell’Inter, si è scatenato in tre minuti: gol al 76′, doppietta al 79′. Sono le sue prime reti nel mese di aprile, dopo due partite a secco in cui il Volendam non aveva conquistato punti. La stagione di Mulattieri, la prima vera da professionista, è molto positiva: diciassette reti in ventisei presenze. Soltanto tre giocatori hanno segnato più di lui, un ottimo bottino per il classe 2000. E chissà che queste prestazioni non permettano a Mulattieri di guadagnarsi un’occasione in un palcoscenico più importante nella prossima stagione.