Mulattieri MVP di dicembre in Serie B! Due ciliegine per il prestito Inter

Mulattieri si sta mettendo in mostra in Serie B dove con il suo Frosinone è primissimo in classifica. L’attaccante di proprietà dell’Inter è stato nominato miglior giocatore per il mese di dicembre con due ciliegine

MIGLIORE – Samuele Mulattieri, attaccante del Frosinone in prestito dall’Inter, è stato nominato miglior giocatore della Serie B per il mese di dicembre. Il classe 2000 è inoltre il giocatore più giovane ad aver segnato almeno due gol nel mese di dicembre ed è anche il più giovane ad aver preso parte ad almeno tre gol (due reti e un assist) nello stesso periodo. La punta verrà premiata in occasione del match Frosinone-Benevento.