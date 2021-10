Mulattieri: «Mi ispiro ad Ibrahimovic e Milito. Inter? Sarebbe un sogno»

Samuele Mulattieri, attaccante del Crotone in prestito dall’Inter, nel corso di un’intervista concessa al Tuttosport, ha parlato del club nerazzurro e delle sue ambizioni per il futuro

SEGRETI – Samuele Mulattieri è uno degli attaccanti protagonisti in Serie B con la maglia del Crotone. L’attaccante, di proprietà dell’Inter, ha parlato del club nerazzurro: «Ho avuto l’opportunità di lavorare con giocatori fortissimi. Ho cercato di rubare segreti un po’ a tutti specialmente dagli attaccanti e dall’attuale tecnico Simone Inzaghi. A chi mi ispiro? Ce ne sono tantissimi, ma faccio due nomi. Zlatan Ibrahimovic dei tempi dell’Inter e il Principe Diego Milito».

RAPPORTO – Mulattieri parla del rapporto con Stefan de Vrij: «Con Stefan andiamo molto d’accordo, anche grazie al fatto che condividiamo la passione per il piano. A me piace eseguire pezzi classici e moderni, quelli di Ludovico Einaudi, ma apprezzo anche quelli melodici. I miei artisti preferiti sono David Bowie, i Queen e gli Oasis».

SOGNO – Mulattieri, infine, parla dei suoi obiettivi per il futuro: «Sarebbe un sogno giocare per l’Inter. I nerazzurri sono la mia squadra del cuore, quella per cui ho sempre fatto il tifo. Adesso però devo pensare a migliorare, vediamo in futuro dove mi porteranno le mie qualità».

Fonte: Simone Togna – Tuttosport