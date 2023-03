Mulattieri: «Inter, sarebbe un sogno! Milito il mio idolo»

Samuele Mulattieri è stato protagonista della vittoria del Frosinone contro il Venezia per 3-0, grazie anche alla sua doppietta. Ai microfoni di Sky Sport l’attaccante di proprietà dell’Inter ha parlato del suo possibile futuro in nerazzurro e della sua passione per Diego Milito

FUTURO NERAZZURRO – Samuele Mulattieri è arrivato a quota 10 in Serie B, con una doppietta al Venezia che ha aiutato nella vittoria per 3-0 del Frosinone. Queste le sue parole su un possibile futuro in nerazzurro: «Sarebbe un sogno poter giocare all’Inter, ma ora devo pensare al presente e fare il meglio possibile con le mie prestazioni. Poi si vedrà quello che viene. I miei idoli sono stati Milito e Ibrahimovic e penso che i miei gol di oggi siano più simili a quelli del Principe».