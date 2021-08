Mulattieri in gol con il Crotone: prestito Inter pareggia in Coppa Italia

Samuele Mulattieri, attaccante dell’Inter in prestito al Crotone, ha segnato oggi nella sfida di Coppa Italia contro il Brescia (attualmente in corso e ferma sul punteggio di 2-2).

GOL DEL PARI – 78 minuti in campo per Samuele Mulattieri, attaccante dell’Inter in prestito al Crotone, nella sfida di Coppa Italia contro il Brescia, valevole per il primo turno di Coppa Italia. Poco prima di uscire dal campo per dare il cambio a Musa Juwara, l’attaccante ha segnato un importantissimo gol che vale, per il momento, il pareggio (la sfida è ancora in corso)