Mulattieri, che impatto al Volendam! Più reti che partite e sempre goleade

Samuele Mulattieri Inter-Frosinone

Mulattieri è in prestito dall’Inter al Volendam, nella seconda serie olandese, e ha avuto un impatto strepitoso. L’attaccante ex Primavera ha giocato tre partite con quattro gol: oggi prima doppietta.

INIZIO PERFETTO – Non poteva esserci avvio migliore di esperienza al Volendam per Samuele Mulattieri. L’attaccante si è trasferito in prestito dall’Inter in Olanda nelle scorse settimane, e ha iniziato a giocare in Keuken Kampioen Divisie (l’equivalente della Serie B italiana) solo dopo la sosta per le nazionali. All’esordio, venerdì scorso, ha fatto il quarto dei cinque gol allo Jong PSV, la seconda squadra del club di Eindhoven. Lunedì, stavolta da subentrato, ha chiuso il 2-6 sul campo dell’AZ II, con un gol allo scadere. Oggi ancora meglio: di nuovo titolare e doppietta. Il primo gol di Mulattieri è arrivato al 33’, il secondo nel primo minuto di recupero del primo tempo. Devastante il successo: addirittura 7-1 ai danni del malcapitato Dordrecht ultimo in classifica. Fino all’ingresso del classe 2000 nerazzurro il Volendam aveva vinto solo una partita, ora tre successi di fila in sette giorni con diciotto gol segnati (nelle prime sei giornate erano stati appena cinque). Un rendimento valso il quinto posto, in zona play-off, e il secondo miglior attacco dietro al Cambuur capolista. L’inizio di carriera fra i professionisti per Mulattieri è da applausi: dal suo arrivo il Volendam si è sbloccato.