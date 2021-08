Mulattieri gran debutto a Crotone: due gol alla prima in Serie B, ma non bastano

Mulattieri ha debuttato in Serie B questa sera, in Crotone-Como. L’attaccante in prestito dall’Inter ha realizzato una doppietta, ma non è bastato ai calabresi per vincere.

NIENTE VITTORIA – Nonostante la grande prestazione di Samuele Mulattieri il Crotone non va oltre il 2-2 col Como nella prima giornata di Serie B. L’attaccante in prestito dall’Inter sblocca il risultato al 49′, ma quattro minuti dopo pareggia Alessio Iovine. Ancora Mulattieri riporta avanti i pitagorici al 66′, prima che un rigore di Ettore Gliozzi fissi il definitivo 2-2 al 79′. Mezzo passo falso per il Crotone, contro una neopromossa, e calabresi che torneranno in campo domenica prossima (ore 18) in casa del Cittadella.