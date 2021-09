Mulattieri da favola! Entra nella ripresa e salva il Crotone con due reti

Mulattieri è entrato in campo nella ripresa in Brescia-Crotone, match di Serie B. Il giovane talento dell’Inter ha segnato una doppietta regalando il pareggio alla sua squadra.

SCATENATO – Stavolta Samuele Mulattieri non è partito titolare. Il tecnico del Crotone Francesco Modesto ha scelto di farlo partire dalla panchina contro il Brescia, nel quarto turno del campionato di Serie B. I padroni di casa sono passati in vantaggio con Mehdi Léris al 35′ e sono andati negli spogliatoi in vantaggio per 1-0. Nella ripresa è arrivato il raddoppio dei lombardi con Stefano Moreo, che ha battuto il portiere Marco Festa al 68′. A questo punto inizia il Mulattieri show. Il giovane attaccante in prestito dall’Inter, entrato in campo al 57′, accorcia subito le distanze con un inserimento centrale concluso con un forte tiro di destro, al 70′. All’83’ trova addirittura la doppietta ed il pareggio, catturando una palla vagante in area e concludendo di sinistro in rete. Il match si chiude sul punteggio di 2-2. Il Crotone recupera il doppio svantaggio grazie a Mulattieri e sale a tre punti in classifica, dopo tre pareggi e una sconfitta.