Mulattieri, continua il momento no: ancora a secco e il Crotone perde

Mulattieri, attaccante dell’Inter in prestito al Crotone, continua la sua serie negativa a livello realizzativo. Titolare contro il Benevento, non riesce a impedire la sconfitta per 3-1 dei calabresi.

A SECCO – Per Samuele Mulattieri l’astinenza dal gol continua. L’ultimo in Serie B, con la maglia del Crotone, risale al 16 ottobre: era nel 2-1 al Pisa, il suo sesto nelle prime otto giornate. Poi si è fermato e nemmeno la partita di oggi in casa del Benevento è servita a sbloccarlo, pur avendo giocato novanta minuti. Al Vigorito finisce 3-1 per i sanniti, al rientro in campo dopo aver saltato la trasferta di Cosenza per diversi positivi al COVID-19. Fa doppietta Gabriele Moncini al 25′ e al quarto minuto di recupero del primo tempo, dopo il momentaneo pari su autogol di Alessandro Vogliacco al 27′. Di un ex Inter, ossia Francesco Forte, il definitivo 3-1 su rigore al 92′. Il Crotone non vince dal 18 dicembre, ora è penultimo in classifica e per la squadra di Mulattieri la salvezza si allontana.