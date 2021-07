Mulattieri: «Contentissimo di essere a Crotone! Voglio migliorare. Cordaz…»

Mulattieri nelle ultime ore ha lasciato l’Inter e da oggi è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Crotone. L’attaccante classe 2000 si presenta ai microfoni di “FC Television”, la web TV del Crotone, parlando anche dei consigli dell’ex capitano rossoblù Cordaz

MI MANDA CORDAZ – Ufficializzato nelle ultime ore dal Crotone (vedi comunicato), l’attaccante Samuele Mulattieri si presenta: «Ho avuto delle buonissime impressioni. Devo ringraziare il presidente per la fiducia e il mister. Sono contentissimo di essere qui. L’anno scorso ho fatto molto bene in Olanda, spero di ripetermi anche quest’anno. Sono un attaccante che può giocare sia come prima punta sia come seconda punta. Spero di dare il massimo per aiutare questa squadra a raggiungere i propri obiettivi. Come ogni anno io voglio migliorarmi. Sono contentissimo di poterlo fare in una squadra importante come il Crotone. Speriamo di raggiungere i nostri obiettivi! Ho parlato con Alex Cordaz, che ha giocato tanti anni qua. Mi ha parlato benissimo della città e della società, mi ha consigliato di venire qui. Ciao a tutti i tifosi del Crotone: darò il massimo per questa maglia, forza Squali!». Queste le parole di Mulattieri da neo calciatore del Crotone, dopo aver lasciato l’Inter, che domani sfiderà in amichevole proprio la squadra rossoblù.