Mulattieri: «Buon esordio, contento per i 2 gol. Devo lavorare al massimo»

Mulattieri ha realizzato una doppietta nel suo debutto in Serie B con la maglia del Crotone (vedi articolo). Ecco le sue impressioni su questo grande inizio di stagione.

GRANDE AVVIO – Samuele Mulattieri, in prestito dall’Inter, ha iniziato con il piede giusto la sua esperienza in prestito al Crotone, realizzando una doppietta nel match contro il Como. Queste le sue parole raccolte dal sito “ilrossoblu.it”: «Sicuramente a livello personale è stato un buon esordio, sono contento per i due gol, peccato non essere riusciti a portare la gara a casa. Ora penseremo alla prossima sfida. Cerco di lavorare sempre al massimo in allenamento cercando di fare quello che mi chiede il mister e mostrarlo sul campo. Adesso siamo sicuramente concentrati sul prossimo impegno che speriamo di vincere. È importante lavorare per la squadra, la prossima sarà una gara combattuta, inizieremo subito a lavorare per farci trovare pronti. I gol? Li dedico alla mia famiglia e a tutti quelli che mi hanno supportato».

Fonte: ilrossoblu.it