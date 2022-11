Mulattieri ancora decisivo: non segna ma fa vincere il Frosinone ad Ascoli

Il Frosinone continua a volare in testa alla Serie B. I giallazzurri, con Mulattieri in campo novanta minuti, vincono 0-1 l’anticipo della tredicesima giornata di Serie B ad Ascoli.

UOMO GOL – Stavolta Samuele Mulattieri non segna, ma sullo 0-1 del Frosinone capolista di Serie B ad Ascoli c’è ugualmente la sua firma. Partita molto tesa al Del Duca, dove i padroni di casa restano in dieci al 48’: il centrocampista Michele Collocolo dice qualcosa all’arbitro Livio Marinelli, che gli rifila un rosso diretto. A venti minuti dalla fine proprio Mulattieri vince un duello con Danilo Quaranta e si invola sulla destra, cross basso al centro dove Roberto Insigne sfrutta lo scivolone di un difensore e conclude rasoterra in rete per lo 0-1. Poco dopo Mulattieri si fa ammonire per un fallo su Christopher Lungoyi, in un momento del match molto acceso. Il Frosinone tiene il vantaggio fino al triplice fischio dopo un lungo recupero e il riscio per una traversa di Lorenco Simic al 94’. È la sesta vittoria consecutiva, va a +8 sulle seconde Reggina e Genoa in attesa delle altre partite. Ascoli fermo a 19 punti.