Mulattieri, altra partita e altro gol con il Crotone ma non basta: decide un ex Inter

Mulattieri ha iniziato alla grande la sua avventura con la maglia del Crotone. Peccato che il bel gol segnato oggi non abbia portato punti alla squadra rossoblù, sconfitta sotto i colpi proprio di un prodotto del vivaio dell’Inter

GOL INUTILE – Altro splendido gol di Samuele Mulattieri con la maglia del Crotone, il terzo stagionale in Serie B, ma non basta. Il destro fulminante dell’attaccante classe 2000 in prestito dall’Inter non cambia le sorti della trasferta rossoblù in casa del Cittadella: 4-2 il risultato finale. Protagonista assoluto Enrico Baldini, classe ’96 cresciuto nel vivaio nerazzurro, autore di una doppietta. Per ora l’Inter può dirsi molto soddisfatta dell’inizio stagionale dei suoi talenti in prestito. Oltre a Mulattieri, oggi in gol anche Sebastiano Esposito (vedi articolo).