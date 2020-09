Mughini: “Vidal era tale 6 anni fa, poi via ubriaco! Inter coi juventini DOC…”

Giampiero Mughini

Mughini – giornalista e tifoso juventino -, ospite negli studi di “Tiki Taka” su Italia 1, non perde tempo a lanciare la prima frecciatina stagionale all’Inter, soprattutto dopo l’arrivo di Vidal. E il “benvenuto” al centrocampista cileno non è proprio dei più accoglienti

BASE JUVENTINA DOC – La principale preoccupazione di Giampiero Mughini a inizio stagione ha sempre gli stessi colori: «Se uno non è cieco, figuriamoci se non ha paura di un’Inter che è cresciuta. Con la mercé e l’intelligenza di due juventini DOC, mister Antonio Conte e direttore Beppe Marotta. Volevi che questi due non creassero una squadra credibile? Poi ci sono i quattrini dei cinesi. Sarà un campionato più combattuto, anche se la Juventus di Andrea Pirlo contro la Sampdoria ai miei occhi è stata la più bella ai miei occhi. Nel CV bianconero di Maurizio Sarri ci sono quattro partite, le due contro l’Inter e altre due. Arturo Vidal era Vidal cinque-sette anni fa, in un centrocampo con Pirlo, Claudio Marchisio e Paul Pogba. La quota azionaria di Vidal era il 25%, ma del Vidal di sei anni fa. Poi la Juventus lo diede via dopo che una notte ubriaco andò a finire contro una serranda…» I ricordi di Mughini relativi al passato bianconero del centrocampista cileno anticipano il trattamento mediatico a cui sarà sottoposto essendo passato all’Inter…