Mughini: “Temo molto l’Inter, ha tutto. Conte carriera da leggenda”

Condividi questo articolo

Giampiero Mughini

Mughini ammette di temere l’Inter e Conte. Ospite di “Tiki Taka” su Italia 1, e pur non nascondendo (ovviamente) la sua fede bianconera, ha trovato indicazioni positive anche dalla sconfitta di sabato nel derby col Milan.

DUELLO VIVO – Per Giampiero Mughini il derby di sabato non cambia le gerarchie: «A me sembrava che l’Inter fosse più candidata per il derby. Io temo molto l’Inter, ha tutto per esserci questa volta, invece il Milan ha fatto due gol in dieci minuti e poi ha retto intelligentemente. Antonio Conte ha fatto della sua carriera una leggenda. Raccattò una Juventus che stava incolore al settimo posto, ha vinto tre scudetti di seguito di cui uno a centodue punti e non con una squadra fantasmagorica».