Mughini: “Inter non da due soldi, 20′ meglio della Juventus! Eriksen…”

Condividi questo articolo

Mughini è stato ospite di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Italia Uno. L’opinionista tifoso della Juventus si è espresso sui rivali dell’Inter

VISTI DAL RIVALE – Così Giampiero Mughini sui nerazzurri: «L’Inter è stata deludente rispetto a un’aspettativa alta in queste ultime quattro o cinque giornata. Laddove sembrava che proprio i nerazzurri avessero utilizzato al meglio la sessione di gennaio, perché ne avevano comprati tre o quattro di cui uno presentato come eccezionale cioè Christian Eriksen. Che cosa sia successo in queste ultime partite che ha infiacchito il destino dell’Inter io non so dirlo. Però hanno giocato venti minuti, non dirò da pari a pari con la Juventus, ma addirittura sopravanzandola come volume di gioco. Quindi questa Inter non è mica da due soldi. Quello che fa specie è la Lazio, di cui noi parliamo poco».