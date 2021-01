Mughini: «Dominio Inter, Juventus terrorizzata. Bacio Vidal? Non...

Mughini: «Dominio Inter, Juventus terrorizzata. Bacio Vidal? Non strano»

Giampiero Mughini

Mughini, ospite fisso di “Tiki Taka” su Italia 1, ammette la superiorità dell’Inter nei confronti della “sua” Juventus. Il giornalista, poi, commenta la questione del presunto bacio di Vidal allo stemma bianconero, già chiarita dallo stesso giocatore nel dopogara (vedi articolo).

MANIFESTA SUPERIORITÀ – Giampiero Mughini non può che ritenere l’Inter squadra migliore nel derby d’Italia di domenica: «Questa partita è stata dominata dal primo minuto all’ultimo. La Juventus ha fatto il primo tiro in porta all’87’. La Juventus era terrorizzata: su cinquanta passaggi che faceva quarantacinque erano all’indietro. Il bacio di Arturo Vidal? E che cosa c’è di strano! Dov’è diventato il vero Vidal? A Torino con la Juventus. La sua storia e la sua vita, adesso infatti ha giocato come ha giocato. Bacio di Giuda? Un cretino lo può dire! Uno che dice che quel gesto è il bacio di Giuda è un cretino».