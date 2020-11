Mughini: “Conte pezzo di storia fondante della Juventus. Inter? Sorpreso”

Giampiero Mughini

Mughini non capisce cosa stia succedendo all’Inter. Nel corso di “Tiki Taka” su Italia 1 il giornalista ha poi ribadito l’appartenenza di Conte alla Juventus, visto quanto fatto da calciatore e da allenatore.

NESSUN RAMMARICO – Queste le parole di Giampiero Mughini: «Nostalgia di Antonio Conte? Sta in quel pezzo di storia juventina come giocatore, come capitano per essere precisi, e poi sta in un pezzo di storia juventina fondante come allenatore. Io non afferro bene quello che sta succedendo all’Inter, anche perché purtroppo non è che vedo le partite dell’Inter tutta la settimana. Anche io sono un po’ sorpreso, perché temevo molto l’Inter e continuo a temerla. Però è un campionato molto strano: sembrerebbe che ci sono sette-otto squadre che si equivalgono. Però non sarà così per tutto il campionato, che è un campionato molto strano dove non c’è più il fattore campo, con tutte le gradinate vuote».