Mudryk prima di Chelsea-Inter: «Sono molto forti!»

Mikhailo Mudryk, l’esterno del Chelsea arrivato dallo Shakhtar Donetsk per una cifra intorno ai 100 milioni di euro, ha parlato in questo modo dell’amichevole di oggi contro l’Inter alle ore 16.

AMICHEVOLE – Chelsea e Inter torneranno a giocare contro dopo tantissimi anni. Non sarà in una gara ufficiale, anche perché i ricordi per i blues non sono così belli. Ci sarà un’amichevole di grandissimo prestigio in Inghilterra allo Stamford Bridge alle ore 16 e la squadra di Simone Inzaghi è ovviamente già a Londra in occasione dell’incontro. Mancano diversi tasselli alla rosa nerazzurra, tra cui Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez e tutta la lunga lista di infortunati sulla via del recupero. Nessuno sarà rischiato, l’obiettivo è quello di portare al 100% i giocatori alla prima giornata di campionato con il Genoa sabato prossimo. Così come l’Inter anche il Chelsea attende l’esordio ufficiale in stagione nel prossimo weekend. Uno dei protagonisti della gara odierna, Mykhailo Mudryk, ha parlato così: «Ho giocato contro di loro ed erano una buona squadra. Sanno sempre cosa vogliono e sono molto forti. È sempre emozionante giocare davanti ai nostri tifosi. Mi piace molto questo livello di supporto e sarà bello giocare di nuovo davanti a loro». Il talento ucraino ha ricordato il doppio scontro di Champions League nel 2021-2022 da giocatore dello Shakhtar Donetsk contro l’Inter.