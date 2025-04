Mudingayi: «Inter, questo il mio pronostico! Possono vincere»

L’ex centrocampista Mudingayi, che in passato ha vestito le maglie di Inter e Bologna, ha fatto una lunga chiacchierata parlando proprio delle sue ex squadre che oggi si sfideranno al Dall’Ara.

PASSATO – Gabi Mudingayi, ex giocatore di Inter e Bologna, ha parlato nel giorno della partita tra Inter e Bologna. Queste le sue parole al sito DerbyDerbyDerby.it: «Le prime quattro? Allora… i nerazzurri vincono lo scudetto, Napoli secondo, Bologna terzo – perché voglio assolutamente vederli in Champions – e quarta una tra Juventus e Atalanta. Nella mia classica ideale, invece, vorrei l’Inter prima, il Bologna secondo, la Lazio terza e il Toro quarto. Semifinale di Champions? Sono tra i top club d’Europa, per gioco e per rosa. Ora restano solo le squadre più forti, è vero, ma l’Inter ha dimostrato che può giocarsela con chiunque. Quando questo club ti chiama non puoi dire di no».