Mudingayi: «Lukaku, effetto Conte? Migliora sempre. Inzaghi consapevole»

Gaby Mudingayi, ex centrocampista dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai “Gianlucadimarzio.com”. Il belga ha inevitabilmente parlato di Lukaku e dell’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra

POTENZA – Gaby Mudingayi non ha dubbi su Romelu Lukaku: «Conosco bene il giocatore e credo che abbia tutto per mettere in difficoltà l’Italia. È veloce, potente, ha una grande mira e sa segnare anche gol difficili. Effetto-Conte? Non penso, Lukaku diventerà ancora più forte, anno dopo anno. È un ragazzo che prova a migliorarsi ogni giorno, credo che da Conte sia già riuscito ad apprendere tutto quello che gli poteva tornare utile in partita. Adesso, è il turno di Inzaghi».

ALLENATORE – Inevitabile parlare del nuovo allenatore dell’Inter Simone Inzaghi: «Vederlo all’Inter fa un certo effetto, vincere è stato difficile ma confermarsi in vetta lo sarà ancora di più. Quando accetti la proposta di un top club devi però mettere in conto anche le pressioni che ne derivano, sono convinto che in ogni caso Inzaghi saprà gestire la situazione».

Fonte: gianlucadimarzio.com