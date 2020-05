Mudingayi: “All’Inter ho avuto sfortuna. Primo anno bene, poi gli infortuni…”

Gabi Mudingayi, ex centrocampista tra le altre di Inter e Bologna, nel corso di una lunga intervista rilasciata al portale “1000cuorirossoblu.it” ha parlato della sua esperienza con la maglia nerazzurra.

SFORTUNA – Gabi Mudingayi ricorda l’esperienza all’Inter, per cui non mancano i rammarichi:«Inter? Lì ho avuto sfortuna; i nerazzurri mi volevano fortemente, arrivai lì e firmai un contratto di 3 anni. La prima stagione ho giocato una ventina di partite, poi mi sono infortunato al tendine di Achille: ero fuori gioco ormai, anche perché le grandi squadre non ti aspettano. Ho cercato di recuperare subito, ma ormai era tutto compromesso. L’esperienza all’Inter mi è servita per capire che il lavoro svolto bene ripaga sempre: mi ero impegnato e la squadra ha creduto in me. Senza infortuni meglio? Secondo me sì, perché un calciatore come me poteva servire a centrocampo per recuperare palloni e anche per far rifiatare qualcuno. Noi il primo anno eravamo secondi, andammo anche a vincere allo Stadium contro la Juve; poi le cose cambiarono, nove infortunati e tanti altri problemi furono decisivi»

Fonte: Federico Calabrese – 1000cuorirossoblu.it