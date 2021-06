Muamba: «Eriksen, se vuole parlare ci sono. Staff medico fantastico»

Fabrice Muamba, ex centrocampista del Bolton, ha parlato all’emittente radiofonica britannica Talk Sport di Christian Eriksen. Come il danese, anche Muamba era stato vittima di un attacco cardiaco in campo nel 2012, in una sfida di FA Cup contro il Tottenham.

VICINANZA – Fabrice Muamba, nel 2012, fece fortemente preoccupare tutto il mondo calcistico e non, quando si accasciò in campo durante la partita tra Tottenham e Bolton. Un attacco cardiaco. Da cui si salvò miracolosamente, proprio come successo a Christian Eriksen. E proprio del danese ha parlato l’ex centrocampista congolese: «Gli ho mandato un messaggio la scorsa settimana, non mi ha ancora risposto ma dobbiamo lasciargli il suo spazio. Sono sicuro che quando sarà pronto a mettersi in contatto con me, sarò più che felice di poter parlare con lui di tutto ciò di cui vuole parlare. Se c’è una cosa buona di questo torneo è che Eriksen è sano e salvo. Questa è la notizia migliore di questo Europeo. Lo staff medico, l’arbitro e tutti gli altri sono stati fantastici quel pomeriggio. Meritano moltissimi ringraziamenti per tutto quello che hanno fatto».