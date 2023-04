Mpasinkatu: «Serve una bella immagine. Derby 50 e 50»

Gli episodi degli ultimi Derby d’Italia tra Inter e Juventus non sono passati affatto inosservati, Malu Mpasinkatu si augura su Sportitalia che niente di ciò che è accaduto si replichi.

TENSIONE – Malu Mpasinkatu vede equilibrio in Inter-Juventus: «I Derby sono sempre 50 e 50, in qualsiasi momento arrivino le squadre. Si tratta di una partita a sé. È già importante che ci saranno quasi tutti i protagonisti, tra cui Lukaku, peccato solo per Vlahovic che si è fatto male. A me piace che in questi match non ci siano alibi o rimpianti per assenze. Nessuno può fare calcoli, d’ora in poi ogni partita vale doppio: domani la semifinale, poi Inter-Lazio e Bologna-Juventus per consolidare il terzo posto. Le squadre ora devono vincere e devono dare un esempio bello in una partita tra nemici sportivi. Si deve dare un’immagine bella, gli ultimi episodi non vanno bene».