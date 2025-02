Calvarese: «Inter-Genoa? Su Dumfries fallo netto! E mancano 2 gialli»

Calvarese ha commentato la prestazione di Piccinini, che ha diretto Inter-Genoa. Oltre ai gialli, non ravvisato un fallo netto su Dumfries.

PRESTAZIONE – A commentare la partita dell’arbitro Piccinini in Inter-Genoa ci pensa Paolo Calvarese: «Marco Piccinini ieri sera tornava a dirigere l’Inter a poche settimane dalla sfida del Penzo con il Venezia. L’arbitro di Forlì prova a trovare continuità, anche se la gara di San Siro gli dà ben pochi problemi, soprattutto perché nelle due aree di rigore non si verificano episodi particolari. La sua prestazione è buona, anche se con qualche sbavatura disciplinare».

Calvarese e le ammonizioni mancate da Piccinini in Inter-Genoa

ERRORI DISCIPLINARI – Ancora Calvarese sulle ammonizioni mancate da Piccinini: «L’unico episodio del primo tempo è un contatto falloso poco fuori dall’area genoana, provocato da Aaron Martín che non prende il pallone ma Dumfries, non rilevato dall’arbitro. Dalle immagini il contatto avviene appunto pochi millimetri fuori dalla linea laterale dell’area di rigore, ragion per cui il VAR non può intervenire. Nel secondo tempo, a distanza di pochi minuti, Piccinini sbaglia a non ammonire né Mkhitaryan (che era diffidato) per un fallo da dietro su Miretti lanciato in ripartenza, né Masini per un intervento pericoloso su Lautaro Martinez. Pochi istanti dopo, corretto il cartellino per Miretti, intervento in ritardo su Bastoni. All’ultimo minuto di recupero, Ekuban segna ma ha ottenuto il pallone commettendo fallo su Martinez, giusta anche l’ammonizione per l’attaccante».

Fonte: Tuttosport – Paolo Calvarese