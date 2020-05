Mourinho: “Vincere in Italia, Inghilterra e Spagna, tripletta particolare”

Mourinho è stato intervistato dal quotidiano spagnolo Marca. Gran parte delle domande riguardano il suo passato al Real Madrid, ma c’è spazio anche per un ricordo dell’Inter: questo in base al fatto che i titoli nel 2008-2009 e 2009-2010 gli hanno permesso di completare un tris unico. Ecco le sue parole.

IL SOLO – José Mourinho ha vinto la Premier League col Chelsea, la Serie A con l’Inter e la Liga col Real Madrid. Il tecnico portoghese resta orgoglioso di questo: «Avevo intenzione di fare una tripletta particolare, se lasciamo da una parte la Primeira Liga (il campionato portoghese vinto col Porto, ndr). Io volevo vincere e trionfare in Italia, in Inghilterra e in Spagna. A oggi continuo a essere l’unico allenatore che ce l’ha fatta. La verità è che volevo entrare con forza nella storia del calcio in questa maniera, però allo stesso tempo volevo andare al Real Madrid e vincere con questa squadra».

Fonte: Marca.com – Carlos Carpio