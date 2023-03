Mourinho via dalla Roma? Di Marzio: «Lascerebbe solo per due panchine»

Mourinho potrebbe lasciare la Roma a fine stagione, anche se ancora tutto nel campo delle ipotesi. Il portoghese, accostato anche all’Inter, secondo Di Marzio attende in particolare i movimenti di due panchina. Di seguito le ultime del giornalista, intervenuto a Campo Aperto su Sky Sport

RIFLESSIONI – José Mourinho lascia la Roma a fine stagione? L’ipotesi non è del tutto da escludere ma secondo Gianluca Di Marzio la panchina dell’Inter non è contemplata: «Mourinho è un allenatore bravo e intelligente, sa che in estate si possono muovere determinate panchine. Per esempio bisognerà capire se Ancelotti potrà lasciare il Real Madrid per andare ad allenatore il Brasile. Mourinho è sicuramente nella lista del Real in virtù del suo buon rapporto con Florentino Perez. Al PSG bisognerà capire cosa succederà con Galtier, il direttore sportivo Campos è un grande estimatore di Mourinho. Penso che lascerebbe la Roma solo per un top club di questo tipo e non per club di media fascia. Credo ci saranno delle riflessioni a tempo debito».