Mourinho: «Una delle italiane in Champions può arrivare in fondo»

José Mourinho ha parlato del percorso delle italiane in Champions League prima del ritorno di Europa League della sua Roma con la Real Sociedad.

TRE – Josè Mourinho è positivo riguardo le tre italiane ancora in Champions League, con Inter e Milan ai quarti e il Napoli a un passo: «Se il Napoli si qualifica contro l’Eintracht ci saranno tre italiane nelle prime otto d’Europa. L’Italia sarà il paese con più squadre nei quarti di Champions League. Potrebbero esserci anche tre inglesi, ma il Liverpool dovrebbe fare un miracolo contro il Real Madrid. Nel caso in cui tutte e tre si qualificassero ai quarti, una di queste potrebbe arrivare fino in fondo alla competizione».