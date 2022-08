Mourinho: «Un anno fa con Inter e Milan Roma non preparata. Ora sensazione»

Mourinho è soddisfatto per la reazione con cui la Roma è riuscita a strappare un punto dall’Allianz Stadium (vedi highlights). Dopo l’1-1 contro la Juventus a Torino, in conferenza stampa, l’allenatore portoghese fa un paragone con le prestazioni con Inter e Milan della scorsa stagione.

CRESCITA NETTA – José Mourinho vede netti miglioramenti dalla Roma che ha bloccato la Juventus: «L’anno scorso abbiamo avuto qualche partita simile, come a San Siro con Milan e Inter, dove ho capito che la squadra non era preparata per un impatto così forte. Quest’anno ho la sensazione di gente cresciuta, con stabilità emozionale. Una delusione molto grande all’inizio della partita, poi nella continuità del primo tempo. Però avevo il feeling che loro fossero preparati per rischiare tatticamente e dal punto di vista emozionale. La risposta è stata molto molto positiva, questo mi piace perché dimostra maturità. La maturità che non abbiamo avuto nel primo tempo l’abbiamo avuta dopo: questo mi è piaciuto».