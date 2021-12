Mourinho: «Thiago Motta avrà grande futuro! La mia storia all’Inter…»

Mourinho ha parlato di Thiago Motta al termine di Roma-Spezia (vedi articolo). L’ex allenatore dell’Inter ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

TECNICI – Queste le parole di José Mourinho su Thiago Motta: «Ho tanti miei ex giocatori che sono allenatori, la verità è che soffro con loro. Ogni fine settimana guardo i risultati, guardo cosa ha fatto Dejan Stankovic, cosa ha fatto Thiago Motta, cosa ha fatto Frank Lampard. Quando hanno fatto una carriera di altissimo livello come nel caso di Thiago Motta, penso che hanno bisogno di tanta forza per allenare giocatori che non sono della stessa qualità. Anche io devo, perché con la mia storia con Inter, Real Madrid, Chelsea, ho avuto le migliori rose del mondo. Anche io ho bisogno di forza per lottare contro la frustrazione, però sono innamorato del calcio. Thiago Motta mi ha confermato che gli piace molto fare l’allenatore, è un ragazzo molto intelligente, ha avuto tanti allenatori di qualità, tanta esperienza. Avrà un grande futuro come allenatore, ma in questa stagione deve soffrire per raggiungere i suoi obiettivi. Sono con tutti i miei ex giocatori».