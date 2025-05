Mourinho: «Il Triplete è mio, temevo l’Inter lo potesse rifare!» Poi così sulla finale

José Mourinho mai banale nelle sue dichiarazioni. L’allenatore portoghese si tiene stretto il triplete vinto quindici anni fa all’Inter. Allo stesso tempo si augura una vittoria della Beneamata a Monaco. Ma elogia pure Luis Enrique.

NUOVO EVENTUALE TRIPLETE SVENTATO – I colleghi di Sky Sports UK hanno intercettato José Mourinho. L’allenatore del Fenerbahce, e ovviamente leggenda assoluta dell’Inter in quanto vincitore dello storico triplete nel 2010, ha parlato della finale di Champions League del 31 maggio tra il Psg e i nerazzurri. La Beneamata è stata vicina a fare nuovamente il triplete, ma è uscita alle semifinali di Coppa Italia e lo scudetto per un solo punto. Lo Special One parla così e poi si augura che la sua ex squadra possa trionfare a Monaco di Baviera: «Sarò un po’ maligno, ma devo essere onesto: io veramente preoccupato che l’Inter potesse fare il triplete perché non volevo che lo vincessero. Il triplete è mio. Ma ora che hanno perso sia il campionato italiano che la Coppa Italia, voglio che vincano la Champions League. Di certo Luis Enrique sta facendo un lavoro incredibile a Parigi trasformando la squadra. Ha perso delle star di primo livello e sta facendo una grande ricostruzione. E quindi se vincesse sarei anche felice per lui».