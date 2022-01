Mourinho, targa speciale da parte della Curva Nord dell’Inter – SI

Come documentato da Sportitalia, José Mourinho ha ricevuto oggi una targa speciale consegnata dalla Curva Nord dell’Inter direttamente in ritiro prima di Milan-Roma.

TARGA – Bel gesto della Curva Nord dell’Inter, che ha dedicato a José Mourinho una targa speciale visti i trascorsi del tecnico lusitano in nerazzurro. Come documentato dal giornalista di Sportitalia Luca Cilli, queste le parole dedicate all’allenatore della Roma, al momento a Milano in vista della gara di domani contro il Milan: “A mister José Mourinho. La tua carriera lavorativa ti potrà portare ovunque, ma sei e resterai sempre uno di noi“.