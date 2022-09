Mourinho: «Tante squadre vicine, siamo lì. Maresca? Ideale per l’Udinese!»

Mourinho ha parlato nel post partita di Udinese-Roma, match perso dai giallorossi 4-0 (vedi articolo). Il tecnico portoghese polemico anche nei confronti dell’arbitro Maresca

POLEMICA ARBITRAGGIO − Mourinho non si allarma sulla sconfitta netta della Roma contro l’Udinese. Classifica con squadre molto vicine, dall’Inter al Milan, tutte racchiuse in pochissimi punti. «Abbiamo 10 punti, siamo li. Tante squadre vicine, chi con 9, chi non 11. Siamo lì, facciamo la nostra strada». Poi un Mourinho polemico sull’arbitro Maresca: «Quando si perde 4-0 non si parla dell’arbitro, ma quando abbiamo saputo che era lui a dirigerla sapevamo già cosa ci si aspettava. Era un arbitro perfetto per una squadra come l’Udinese. I giocatori lo sapevano».